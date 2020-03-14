Коронавирусом заразились еще 14 россиян за последние сутки

По последние сутки новым типом инфекции в России заболели еще 14 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В оперштабе уточнили, что девять новых случаев заболевания зафиксировали в Москве, один — в Подмосковье. Еще по одному пациенту проживает в Санкт-Петербурге и Калининградской области, а двое зараженных — в Кемеровской области.

Все заболевшие в течение двух последних недель вернулись в Россию из стран с неблагоприятно ситуацией по коронавирусу. За людьми, с которыми они контактировали после приезда из-за рубежа, наблюдают врачи.

Вместе с этими случаями количество заболевших на территории России увеличилось до 59 человек. 56 заболевших — россияне, двое — граждане КНР, и один — итальянец. Одного гражданина России и обоих китайцев уже выписали — они вылечились от заболевания. Выздороветь смогли и россияне, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса — его обнаружили более чем в 120 странах. Многие государства ограничивают авиасообщение и закрывают свои границы для иностранцев. В России в различных регионах действует режим повышенной готовности из-за нового типа инфекции.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заболели почти 150 тысяч человек. Большая часть пациентов выздоравливает, но свыше пяти тысяч жизней спасти не удалось.