После вспышки коронавируса в Италии объявили карантин. Местные жители не унывают. У «360» появилось видео от Татьяны, проживающей в стране, на котором в Милане люди вышли на балконы домов и аплодируют в поддержку правительства и друг друга.

«Мы не можем выходить из дома, нам запрещают. Но люди все повыходили на балконы и все дружно хлопают в ладоши», — рассказала женщина. На самом видео фоном идет непрерывный шум аплодисментов. Также видно жителей домов, стоящих на балконах.

По данным сайта «Дни.ру», в России запрещен въезд граждан Италии и других путешественников, побывавших в стране проездом. Всего в Италии инфицированы инфицированы более 17 тысяч человек, из них больше тысячи погибших.

Ранее телеканал «Царьград» передал, что в Италии объяснили причину столь быстрого распространения заболевания в стране. Все дело в том, что никто не воспринял происходящее всерьез.

«Мы просто не слушались и не понимали всю серьезность», — рассказала студентка из Рима по имени Ида.