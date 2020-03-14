Для подмосковных школьников ввели свободное посещение школ — такое постановление выпустил губернатор области Андрей Воробьев. А пока дети отдыхают на выходных, губернатор призвал их родителей провести время дома, отказавшись от долгих прогулок. Это поможет предупредить распространение вируса.

«Распространение коронавируса многих беспокоит и требует и от власти, и от жителей внимательных и четких действий. Вчера я выпустил постановление, которое вводит свободное посещение школ и запрещает проведение массовых мероприятий. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену таких мероприятий. А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы посетить массовые мероприятия, например сходить в музей или развлекательный центр, сходить на вечеринку или день рождения, — лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьей», — сказано в обращении Андрея Воробьева.

Родители должны будут сами решить, хотят они, чтобы их дети учились в классе или же на дому. То же касается и внешкольных кружков.

Что будет с работой?

Позаботились и о взрослых. Работодателей обязали мерить температуру своим сотрудникам и сразу же отправлять домой или в поликлиники тех, кто чувствует себя плохо. А если сотрудник вернулся из страны, в которой уже есть зараженные коронавирусом, их нужно отправить на карантин на две недели.

Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить распространения опасного заболевания и избежать эпидемии. Прошу вас быть очень внимательными и серьезно отнестись к угрозам, которые несет вирус у нас и во всем мире. Берегите себя и своих близких Андрей Воробьев.

Я вернулся из путешествия — что делать?

Кроме того, в постановлении губернатора сказано, что жителям, которые вернулись из стран, зараженных коронавирусом, а также получили постановление государственного санитарного врача или его заместителя о том, чтобы работать на дому, нужно обязательно следовать требованиям медиков.

Если же вы вернулись, соблюдаете самокарантин, но вдруг почувствовали недомогание — нужно сразу же позвонить врачам или в скорую помощь.

Тем жителям Подмосковья, кто вернулся из-за границы, но пока не получил постановление санитарного врача, нужно обязательно рассказать о своем путешествии по телефону горячей линии. Каждый, кто вернулся из путешествия, должен позвонить по телефону 8-800-550-50-30 и рассказать, откуда он прилетел, каким рейсом и как себя чувствует. На другом конце провода квалифицированные специалисты объяснят, что нужно делать и какие меры предпринять, чтобы точно обезопасить себя и окружающих.

Забота о пожилых

В документе сказано и о пожилых людях. Тем, кто получает помощь социального работника, организуют курсы по личной гигиене и профилактике на дому или в стационарах.

В Подмосковье ранее ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Эта мера позволит не допустить распространения инфекции и обезопасит жителей. В регионе запретили проводить концерты, спортивные состязания и любые другие мероприятия, на которых может быть больше пяти тысяч человек. На входе в школы детям будут измерять температуру бесконтактным градусником, а если 20% учеников в одном классе подхватят простуду, его отправят на карантин.