Украина полностью остановит авиасообщение

Украина полностью прекратит авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса. Страна перестанет отправлять и принимать самолеты с 17 марта.

Об этом местному телеканалу NewsOne рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он пояснил, что запрет на полеты начнет действовать в стране с 00:00 17 марта. Несмотря на это, на Украину все еще можно будет попасть наземным и морским транспортом. Это сделано для того, чтобы граждане страны, которые сейчас находятся за ее пределами смогли вернуться домой.

Разумков отметил, что ситуация с пандемией коронавируса во всем мире очень сложная. Однако он подчеркнул, что на Украине количество зараженных в разы меньше, чем за рубежом.

Но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир Дмитрий Разумков.

Спикер Верховной рады рассказал, что меры по предотвращению распространения заболевания в стране уже принимают. В их числе — заседание СНБО, на котором обсуждалась проблема короновируса. На нем участники разработали список необходимых превентивных мероприятий, которые выполнят в ближайшее время.

12 марта Кабинет министров объявил карантин по свей стране из-за пандемии коронавируса. По последней информации, в стране всего три человека заболели новым типом инфекции, однако одна пациентка скончалась.