Когда и как лучше есть дыню и арбуз?

«Пожалуй, одно из основных заблуждений относительно дыни и арбуза — гарантированное похудение. Да, они содержат большое количество воды, усиливают пищеварение, но вместе с тем в их составе присутствуют сахароза и фруктоза, которые вызывают повышение уровня сахара в крови. Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом», — рассказывает Инна Пичугина.

Также арбуз содержит ликопин — мощный антиоксидант, который способствует снижению факторов риска болезни сердца, рака и других заболеваний. Лучше всего, по мнению специалиста, употреблять арбуз или дыню в качестве альтернативы пирожным и конфетам во время основного приема пищи в обед или на полдник. В таком случае вы замените более вредную для фигуры еду на вполне безобидные ягоды. При этом важно знать меру, норма для арбуза или дыни — примерно 200-300 граммов за один прием.

Специалисты также не рекомендуют совмещать бахчевые с кисломолочными продуктами, чтобы не вызвать расстройство кишечника.

«Важно еще помнить про противопоказания. Арбуз и дыню рекомендуется употреблять в ограниченном количестве людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы — в общем, с патологиями, при которых важно ограничивать употребление сахара и жидкости. Стоит и вовсе отказаться от этих ягод больным с обострением язвы, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. При этом арбуз и дыня рекомендуются тем, кто страдает циститом», — добавила диетолог.

Большое значение имеет и место покупки бахчевых. Так, приобретать ягоды лучше в специализированных местах — на рынках и в магазинах. Важно, чтобы у продавца были соответствующие документы.

А вот от покупки арбузов и дынь вблизи крупных дорог стоит воздержаться, поскольку они впитывают в себя вредные вещества, которые содержатся в выхлопных газах. Диетолог отметила, что в целом арбузы и дыни — весьма полезны для организма, главное употреблять их с умом.