Россиянам посоветовали овощи и ягоды для укрепления иммунитета

Прежде всего она посоветовала есть помидоры. В них содержится большое количество антиоксидантов и каратиноидов, которые являются предшественниками витамина А. Чеснок, как природный антибиотик, лучше употреблять каждый день. Можно сделать специальную приправу из помидоров и чеснока, перемолов овощи в блендере и разложив по банкам.

«Такая помидорно-чесночная приправа хранится в холодильнике, и ее можно добавлять в любые блюда: салаты, супы, приправлять мясо», — посоветовала Белоусова.

Эксперт также посоветовала есть и сохранять лук. В пищу его употреблять лучше в сыром виде.

Сейчас начался сезон сбора тыкв, это огромное хранилище витамина С, калия, фтора и полезной клетчатки. Но хранить до зимы их нельзя. Лучше всего есть сейчас. Особое внимание стоит обратить на ягоды: бруснику, чернику, клюкву.

«Обязательно их сейчас едим. Лучше всего их замораживать и использовать замороженные ягоды в течение полугода для приготовления либо быстрых морсов, либо разморозить и есть сырыми», — посоветовала специалист. А вот варенье не особо полезно, сахар снижает содержание витамина С на 40%, а длительная варка — на 60−80%.

Проживающим за городом специалист рекомендовала пойти в лес и собрать ранние побеги у молодых елок светло-зеленого цвета. Лучше их аккуратно отрезать и подсушить. Зимой можно заваривать как чай. Это источник витамина С и антибиотиков.