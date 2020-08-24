Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройной фигуры и напугала поклонников

Режим дня, правильно выстроенное меню и иногда детоксикация. Секретом своей диеты поделилась российская телеведущая и заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева. Пост с пошаговой инструкцией для сохранения фигуры она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам спортсменки, лето лучшее время для смены пищевых привычек, так как в жару разгрузочные дни переносятся намного легче и проще. Сама она практикует интервальное голодание. Утро спортсменка начинает со стакана воды комнатной температуры. Также Утяшева поступает перед каждым приемом пищи.

До наступления летнего зноя спортсменка устраивает 20-минутную пробежку. После этого завтрак из фруктов и ягод. Из них можно сделать смузи или салат. На обед запеченная рыба или морепродукты или куриное филе. На гарнир только сырые овощи. Спортсменка отметила, что ужина как такового у нее нет. Только стакан теплой воды.

«Стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть)», — отметила она и подчеркнула, что главное дать себе в отпуске выспаться и обеспечить полную перезагрузку. На лето Утяшева советует отказаться от кофе. Вернуться к бодрящему напитку можно осенью. Но главное забыть о сладкой холодной газировке и молочных коктейлях. В заботе о здоровье и фигуре нужно также не забывать об очищении духовном. По словам Утяшевой три раза в неделю она проводит без телефона и компьютера.

В комментариях тут же собрались пользователи, которые не готовы перейти на подобный режим. «А жить на 500 калорий в сутки нормально?», — поинтересовались у спортсменки.

Хейтеры тут же прошлись по внешности: «Вы такая уже до безобразия худая. Ну я понимаю вам нужно подстраиваться под параметры мужа. Вы раньше были интереснее».

«У нее было прекрасное, спортивные тело, сейчас — геометрическая фигура. Ее нездоровая худоба не признак красоты», — оценили фигуру спортсменки хейтеры

Появились специалисты по медицинским вопросам, а также те, чей опыт с изменением рациона оказался неудачен.

«На завтрак ягоды, на ужин язва желудка», — написал один из подписчиков.

Такой вариант разгрузки, как и интервальное голодание доступно только абсолютно здоровому человеку, я лично доголодалась до холецистита, просто будьте внимательны», — призвала пострадавшая от диеты.

«Да не переживайте, они пьют биологически активные добавки для здоровья, поддержки суточной нормы витаминов и минералов. Только не все знаменитости от этом говорят», — заявил сторонник теорий заговора.

«Спортсмены, гимнасты. Они могут так питаться, с раннего детства. Так приучены. Это спорт, поэтому ничего удивительного, поэтому и такая фигура», — написала поклонница спортсменки.

Изменить свой рацион перед осенью, когда начнется период простудных заболеваний, посоветовала россиянам член Национального общества нутрициологов и диетологов Анна Белоусова. Она назвала продукты, которые лучше всего есть летом, чтобы повысить свой иммунитет.