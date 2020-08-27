Диетолог рассказал, как укрепить иммунитет

По данным ИА «ФедералПресс», диетолог пояснила, что для хорошего иммунитета следует сбалансировано питаться. У организма должны быть закрыты потребности в белках, жирах и углеводах.

«Обратите внимание на овощи, фрукты и ягоды, богатые природными антиоксидантами, витаминами С и А, такие как тыква, брокколи, баклажаны, морковь, белокочанная капуста, лук, чеснок, клюква, брусника, яблоки, сливы, цитрусовые», — рассказала Стародубова.

Она пояснила, что в день следует съедать примерно 400 граммов овощей и фруктов. Также диетолог рекомендовала отказаться от солений и маринадов, так как избыток соли вредит организму.

Кроме того, Стародубова посоветовала есть продукты из цельного зерна и бобовые: хлеб из муки грубого помола, каши, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, горох, чечевица, нут, фасоль. По ее словам, они являются источником полезных углеводов, необходимых организму.