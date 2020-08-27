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    27 августа 2020, 14:24

    Диетолог рассказал, как укрепить иммунитет

    Дарья Морозова

    Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как следует питаться, чтобы повысить иммунитет перед наступлением холодов. Об этом сообщил ТАСС.
    Диетолог рассказал, как укрепить иммунитет

    По данным ИА «ФедералПресс», диетолог пояснила, что для хорошего иммунитета следует сбалансировано питаться. У организма должны быть закрыты потребности в белках, жирах и углеводах.

    «Обратите внимание на овощи, фрукты и ягоды, богатые природными антиоксидантами, витаминами С и А, такие как тыква, брокколи, баклажаны, морковь, белокочанная капуста, лук, чеснок, клюква, брусника, яблоки, сливы, цитрусовые», — рассказала Стародубова.

    Она пояснила, что в день следует съедать примерно 400 граммов овощей и фруктов. Также диетолог рекомендовала отказаться от солений и маринадов, так как избыток соли вредит организму.

    Кроме того, Стародубова посоветовала есть продукты из цельного зерна и бобовые: хлеб из муки грубого помола, каши, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, горох, чечевица, нут, фасоль. По ее словам, они являются источником полезных углеводов, необходимых организму.

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