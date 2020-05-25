Кардиолог раскрыл три основных симптома сердечного приступа

Сдавленность груди, боль в животе, шее и левой руке — симптомы приближающегося сердечного приступа. При этих признаках доктор медицинских наук и врач-кардиолог Ульф Ландмессер советует принимать аспирин.

Своевременное выявление сердечного приступа резко увеличивает шансы избежать летального исхода. По словам медика, самыми критичными являются как раз первые минуты после инфаркта. Один из признаков сердечного приступа — сдавленность в груди. Человек в этот момент может почувствовать, что ему на грудь будто «сел слон», пишет издание Focus.

Вторым симптомом может быть боль, распространяющаяся на левую руку и шею. Иногда о приближающемся приступе может говорить сильная боль в животе.

Врач-кардиолог предупредил, что необходимо насторожиться, если к этим признакам прибавилась тревожность и одышка. При такой симптоматике стоит принять аспирин. Ландмессер пояснил, что аспирин используют и врачи скорой. Этот препарат разжижает кровь и растворяет сгустки в сосудах сердца, которые вызывают инфаркт.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов рассказал, что признаками приближения сердечного приступа могут быть сонливость и сбивчивое дыхание. Он посоветовал перестраховаться и обратиться к врачу при любом недомогании.