Врач назвал главные симптомы приближающегося сердечного приступа

Сонливость и сбивчивое дыхание — первые признаки приближения сердечного приступа. Иногда он может развиваться в течение месяца.

Перед инфарктом сосуды находятся в тонусе, то есть они постоянно сужены. Из-за этого организму не хватает кислорода. На плохое питание клеток реагирует нервная система, и человек постоянно хочет спать.

«Еще один признак — сбивчивое дыхание. При сбое в работе одного органа, в данном случае сердца, начинаются проблемы в функционировании легких, нарушается процесс газообмена, дыхание становится прерывистым», — рассказал «АиФ» доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов.

Врач назвал и нетипичные симптомы предынфарктного состояния. Среди них озноб. Сердечники часто путают это состояние с предгриппозным, однако в случае проблем с сердцем температура тела не повышается. В некоторых случаях может появиться кашель с розовой мокротой, заболеть живот справа, под ребрами, и начаться рвота. Мамедов рекомендовал перестраховаться и обратиться к врачу при любом недомогании.

Ранее кардиолог и доктор медицинских наук Юрий Конев предупредил, что ранняя весна может стать причиной инфаркта, особенно у пожилых людей. Перепады температур и резкие скачки атмосферного давления пагубно влияют на хронические заболевания сердца и сосудов.