Мэр Нью-Йорка рассказал о новых симптомах коронавируса у детей

В Нью-Йорке зафиксировано уже 15 случаев коронавирусной инфекции у детей, когда болезнь вызвала синдром системного воспалительного ответа. Свое беспокойство по этому поводу высказал мэр города Билл де Блазио.

В этом случае ребенок испытывает жар, боли в животе, рвоту, появляется сыпь. Если эти симптомы появляются одновременно, надо немедленно звонить врачу.

«Мы не видели, чтобы молодые люди страдали от коронавируса в той же степени, как люди старшего возраста. Но за последние дни произошло нечто, что начинает беспокоить наш департамент здравоохранения», — цитирует де Блазио РИА «Новости».

Он призвал взрослых обратить внимание на перечисленные симптомы. По словам мэра Нью-Йорка, еще несколько дней назад подобных случаев в городе было совсем мало.

В своем Twitter де Блазио уточнил, что у четверых маленьких пациентов из 15 был положительный ответ на COVID-19, а у шести — обнаружились антитела. Мэр отметил, что пока смертельных случаев среди детей в городе не было, но департамент здравоохранения Нью-Йорка взял под контроль появление пациентов младше 21 года.

В конце апреля покончила с собой заведующая отделением неотложной помощи в Нью-Йорке Лорна Брин. Она лечила пациентов с коронавирусной инфекций, затем заразилась сама. Женщина выздоровела, но перед возвращением на работу покончила с собой. Ее отец заявил, что причиной этого поступка стала усталость.