Никакого аспирина. Что точно нельзя принимать при подозрении на COVID-19

Врачи-инфекционисты подмосковных медучреждений рассказали в эфире «360», какие лекарства могут быть опасны при COVID-19, в каком случае точно необходимо вызывать специалиста и какие популярные меры самолечения абсолютно не выдерживают критики.

Если у вас есть симптомы ОРВИ, невысокая температура, то необязательно сразу бежать к врачу.

«Если у вас симптомы ОРВИ — 37,2 температура и легкое першение в горле — можно в течение 2–3 дней за собой понаблюдать. Но если у вас температура выше 38,5 и такой сухой, навязчивый кашель, который не проходит, то однозначно нужно в этот же день обращаться к врачу», — уточнила главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

Однако сейчас к специалистам обращаются из-за паники с любыми малейшими признаками болезни.

«Очень много людей сейчас обращается с такими симптомами, и возросло именно не количество обращений в поликлинику, а вызов врача на дом и вызов скорой помощи на дом. Поэтому нагрузка на эту службу значительно возросла, мы это видим», — уточнила Ирина Шилкина.

Главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава рассказала, какие лекарства строго противопоказаны при COVID-19. Так, прием аспирина может быть опасен при вирусных инфекциях, тем более при коронавирусной инфекции, поэтому лучше использовать как жаропонижающее парацетамол.

«Теоретически мы можем думать о том, что ингибиторы АПФ не очень желательно использовать. Но здесь тоже все время должен быть индивидуальный подход. Как при любых вирусных инфекциях как жаропонижающее нельзя использовать ацетилсалициловую кислоту — она разжижает кровь, способствует кровотечениям и другим осложнениям», — сказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

Завотделением анестезиологии и реанимации реутовской ЦБ Сергей Семин также сказал, что лучше воздержаться от привычки самим назначать себе препараты.

«Вообще воздержаться надо от самолечения как такового. Пригласить врача, чтобы он провел осмотр и дал соответствующие рекомендации — это однозначно. Самому принимать те же самые антибактериальные препараты — сейчас у нас в интернете очень много продают противовирусных препаратов нелегально, люди их покупают и начинают принимать — этого делать не нужно, это в корне неверно. Нужно слушать того врача, с кем контактирует пациент, и придерживаться его рекомендаций», — подчеркнул Сергей Семин.

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Посоветовали врачи с осторожностью относиться и к иммуномодуляторам.

«Любой препарат должен давать врач, который осмотрел больного. Нельзя какие-то общие рекомендации для всех сделать, это во-первых. Потому что у каждого человека есть собственные какие-то сопутствующие заболевания или какой-то аллергический анамнез. Поэтому говорить „вот этот препарат вам обязательно поможет“ — так нельзя», — сказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

Она уточнила, что все иммуномодуляторы делятся на определенные группы и нельзя постоянно их принимать. Если подстегивать постоянно нашу иммунную систему, она просто перестанет реагировать. Поэтому лечащий врач, который знает своего пациента, знает, чем он страдает, знает его аллергический анамнез — он может посоветовать какой-то иммунномодулятор для повышения иммуннитета. Но нельзя гарантировать, что он будет защищать от коронавирусной инфекции, добавила Ирина Шилкина.

Кстати, врачи утверждают, что «подцепить» коронавирус не так уж легко, опасен он тем, что быстро и легко начинает развиваться в организме. И страдает прежде всего иммунная система, потому что иммунный ответ — неадекватный.

«Если при других воздушно-капельных инфекциях иммунный ответ ожидаемый, то здесь, при коронавирусе, иммунный ответ неадекватный в том плане, что иммунная система начинает сама на себя воздействовать. Кап при ВИЧ-инфекции — подавляется иммунный ответ, и наш организм для себя становится как бы провоцирующим фактором. Поэтому так тяжело протекает пневмония у пожилых, у кого иммунный статус низкий. И если дети будут болеть, они также тяжело будут болеть, особенно маленькие — до 3 месяцев», — отметила Ирина Шилкина.

Здесь вся проблема в поражении иммунной системы, а не в том, что мы легко им заразимся. Мы не легко им заразимся — заразительность у него не очень высокая Ирина Шилкина главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья

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Также специалисты развеяли миф о чудодейственном эффекте имбиря, меда и лимона.

«Это вероятнее всего махинации, потому что мед, лимон и имбирь какой-то специфической профилактики в себе не несут. Это то же самое, что прививка от туберкулеза — некоторые пишут, что она тоже каким-то образом защищает от коронавирусной инфекции. Нет, это все относится к мифам. Подорожание этих продуктов нелогично в этой ситуации, с мой точки зрения», — сказала врач-инфекционист домодедовской горбольницы Ирина Пикалова.

Специалисты посоветовали не игнорировать базовые меры профилактики — обработку рук, маски и соблюдение дистанции 1,5 метра. Это все относится к максимально возможным защитным мероприятиям и профилактирует возможность заражения, сказали врачи. Однако, не исключает ее полностью.

У самих врачей каких-то особых способов защиты от инфекции нет. Но некоторые советы они все же дали.

«Каких-то попыток особенно защититься от коронавирусной инфекции в виду особого механизма передачи этой инфекции — воздушно-капельного механизма — нет, все знают об этом. Поэтому каких-то дополнительных мер защиты не предусмотрено. Но в качестве совета врача могу посоветовать стараться высыпаться, как бы банально не звучало. Это очень важно, наша иммунная система сейчас должна держать оборону, а сон в этой ситуации очень немаловажный момент», — сказала врач-инфекционист домодедовской горбольницы Ирина Пикалова.