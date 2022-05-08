Испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых людях могут начаться до 2023 года

Испытания недавно зарегистрированной вакцины от коронавируса «Конвасэл» на людях старше 60 лет могут начаться уже в этом году. Об этом ТАСС рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины „Конвасэл“ у лиц старше 60 лет в 2022 году», — констатировала Скворцова.

Вакцина, созданная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, эффективна против всех известных штаммов коронавируса, в том числе «омикрона» и его разновидностей. Кроме того, она подходит для ревакцинации после «Спутника V».

Минздрав зарегистрировал «Конвасэл» в марте 2022 года. Вакцина вводится в два этапа с интервалом 21 день. Пока инструкция подразумевает использование препарата людьми от 18 до 60 лет. Во время клинических исследований у всех добровольцев выработались антитела к коронавирусу.

Третью, пострегистрационную, фазу клинических испытаний «Конвасэла» начнут в конце лета. Эксперты будут оценивать ее иммуногенность и эффективность в профилактике ковида.