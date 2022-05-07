Вакцину «Конвасэл» назвали эффективной против всех разновидностей «омикрона»

Вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, практически одинаково эффективна против всех известных штаммов SARS-CoV-2. В том числе — «омикрона» и его разновидностей.

Данные привела руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, которую процитировал ТАСС.

«Можно ожидать практически одинаковый иммунный ответ при встрече вакцинированного „Конвасэлом“ человека со всеми штаммами вируса SARS-CoV-2, в том числе которые сейчас активно развиваются. Это „омикрон“ и <…> „стелс-омикрон“», — сказала Скворцова.

Вакцину «Конвасэл» Минздрав РФ зарегистрировал 18 марта 2022 года. Препарат в виде эмульсии вводится внутримышечно. Объем одной дозы составляет 0,5 миллилитра. По словам Скворцовой, вакцина не вызывает аллергию.

Промышленное производство «Конвасэла» началось 5 апреля. Мощности площадки позволят производить до двух миллионов доз вакцины в месяц.

Препарат подходит для ревакцинации после прививки вакцинами «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

В мире может произойти очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Причиной ему могут послужить три новых варианта штамма «омикрон» — BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Первые два обнаружили в Южной Африке, третий — в США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже обратила на них внимание из-за повышенной заразности.