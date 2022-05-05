Вакцину «Конвасэл» назвали подходящей для ревакцинации после «Спутника V»

Привившиеся от коронавируса препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» смогут ревакцинироваться вакциной «Конвасэл». Продолжительность иммунитета после ее применения пока исследуют.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова пояснила ТАСС, что в клинические исследования «Конвасэла» включили 155 добровольцев. Из них 20 человек — на первой фазе и 135 — на второй.

«Добровольцы могли быть вакцинированы против коронавируса любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента включения в исследование», — уточнила она.

При соблюдении указанного срока, добавила глава ФМБА, применение вакцины «Конвасэл» оказалось возможным для ревакцинации после прививки тремя указанными препаратами.

Результаты исследований по длительности иммунитета после «Конвасэла» должны прийти в мае.

Вакцину разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Минздрав зарегистрировал ее 18 марта. «Конвасэл», отмечала Скворцова, хорошо переносится и не вызывает аллергию.