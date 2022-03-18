Минздрав зарегистрировал вакцину против ковида «Конвасэл»

Минздрав России зарегистрировал препарат против коронавируса «Конвасэл». Вакцину разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства.

«Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18 марта 2022 года», — сообщили в государственном реестре лекарственных средств.

Зарегистрированный препарат вводится в два этапа с интервалом в 21 день. Каждая инъекция содержит 0,5 миллилитра вакцины. Согласно инструкции, препарат предназначен для вакцинации от ковида людей от 18 до 60 лет. Также его можно использовать для профилактики заболевания.

Вакцина противопоказана при гиперчувствительности к компонентам препарата. Еще ее нельзя вводить при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Запрещено применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Как подчеркнули в документе, во время клинических исследований всех добровольцев выработались антитела к коронавирусу. Продолжительность сохранения иммунитета пока изучается.