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    01 июля 2021, 09:02

    Инвалидность предложили установить для переболевших COVID-19

    Екатерина Шамина

    В Совете Федерации предложили ввести инвалидность для людей, страдающих постковидным синдромом. Последствия после коронавируса, по мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого, должны лечить по программам реабилитации.

    Инвалидность предложили установить для переболевших COVID-19

    Сенатор в разговоре с «Парламентской газетой» напомнил, что COVID-19 может стать причиной серьезных нарушений сердечно-сосудистой системы, фиброза легких, тромбоза и других.

    Сейчас инвалидность после перенесенного COVID-19 могут получить только сотрудники медучреждений, которые работали с ковидными больными и заразились от них. Владимир Круглый считает, что такую возможность нужно предоставить всем людям, которые переболели с осложнениями.

    «Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида», — сказал сенатор.

    Он напомнил, что в России действует программа реабилитации для пациентов, которые столкнулись с постковидом. Однако Круглый считает, что эти программы должны быть более индивидуальными, потому что организм каждого человека реагирует на последствия ковида по-разному.

    Те, у кого осложнения проявились через полгода, год, могут воспользоваться лечением в санаторно-курортных учреждениях при Минздраве. Также с 1 июля стала доступна углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19, которая включает в себя проверку уровня насыщения крови кислородом, концентрацию Д-димера в крови, спирометрию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, развернутый общий анализ крови и биохимию крови, осмотр у терапевта, ЭхоКГ и КТ легких.