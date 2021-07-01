Инвалидность предложили установить для переболевших COVID-19

В Совете Федерации предложили ввести инвалидность для людей, страдающих постковидным синдромом. Последствия после коронавируса, по мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого, должны лечить по программам реабилитации.

Сенатор в разговоре с «Парламентской газетой» напомнил, что COVID-19 может стать причиной серьезных нарушений сердечно-сосудистой системы, фиброза легких, тромбоза и других.

Сейчас инвалидность после перенесенного COVID-19 могут получить только сотрудники медучреждений, которые работали с ковидными больными и заразились от них. Владимир Круглый считает, что такую возможность нужно предоставить всем людям, которые переболели с осложнениями.

«Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида», — сказал сенатор.

Он напомнил, что в России действует программа реабилитации для пациентов, которые столкнулись с постковидом. Однако Круглый считает, что эти программы должны быть более индивидуальными, потому что организм каждого человека реагирует на последствия ковида по-разному.

Те, у кого осложнения проявились через полгода, год, могут воспользоваться лечением в санаторно-курортных учреждениях при Минздраве. Также с 1 июля стала доступна углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19, которая включает в себя проверку уровня насыщения крови кислородом, концентрацию Д-димера в крови, спирометрию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, развернутый общий анализ крови и биохимию крови, осмотр у терапевта, ЭхоКГ и КТ легких.