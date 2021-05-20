Россиянам рассказали, как побороть депрессию после ковида

Апатия, усталость, раздражительность — эти симптомы чувствуются даже спустя долгое время после перенесенного ковида. Как вернуть бодрость и силы, рассказала медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского центра Татьяна Коробова.

Последствия перенесенного ковида связаны, прежде всего, с нейропсихологическими последствиями для головного мозга, написал сайт kp.ru. Если заболевание протекало серьезно, значит, мозг подвергся кислородному голоданию. Поэтому снижение работоспособности, апатия, равнодушие, — последствия органических процессов в головном мозге.

Организм тяжело восстанавливается после ковида. Многие рассказывали о продолжительной астении — бессилии и хронической усталости, а также о снижении аппетита, безучастности ко всему вокруг.

«Это похоже на то, как будто ты воспринимаешь окружающий мир через какую-то вату, нет остроты ощущений от происходящего. Все равно», — призналась Коробова.

Продолжительность последствий перенесенной инфекции индивидуальна.

Для выхода из депрессии необходимо не замыкаться в себе, общаться, гулять, заниматься спортом, не перенапрягаясь, а еще полноценно и разнообразно питаться. Помимо этого, не стоит ругать себя за то, что вы заболели.

«Повторяйте себе, как мантру: это нормальный ход восстановления организма после болезни», — посоветовала психолог.

А если находит грусть или приходит раздражительность, смотрите на все через позитив.

«Вы уже переболели, вы через это прошли без катастрофических последствий. Так что сейчас время жить полноценной жизнью», — объяснила Коробова.

Если давит тревога, не надо читать об ужасах постковида.