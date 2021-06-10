Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 стартует в России с 1 июля

В России стартует углубленная диспансеризация для жителей, которые переболели COVID-19. В ней примет участие более трех тысяч медицинских организаций.

Углубленную диспансеризацию можно будет пройти с 1 июля, сообщила «Российская газета» со ссылкой на выступление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой. Диспансеризацию можно будет пройти в трех тысячах медицинских учреждений по всей стране.

«В ближайшее время стартует углубленная диспансеризация. Пройти ее смогут все граждане, которые переболели COVID-19», — рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Алла Самойлова отметила, что этом году они планируют сконцентрироваться на мирной повестке, а не пандемийной, поэтому приоритетом для Росздравнадзора является контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья.

Ранее специалисты Росздравнадзора регистрировали незначительное число побочных реакций на вакцину от коронавируса.

В России 10 июня выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Такие показатели впервые зафиксированы с середины марта. Больше всего инфицированных в Москве (4124). Такие цифры в последний раз были в середине января.