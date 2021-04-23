Для переболевших COVID-19 россиян приготовили особые туры

Россиянам с постковидным синдромом, не до конца восстановившимся после инфекции, следует внимательно выбирать место для отдыха. Обычная поездка может оказаться им не по силам, но отечественные туроператоры предоставят людям возможность восстановить здоровье в санаториях, имеющих соответствующее оборудование и отдых.

Об этом радио Sputnik рассказал генеральный директор одной из туристических компаний Сергей Ромашкин. По его словам, некоторые лечебные учреждения подготовили программы реабилитации для людей с постковидом.

«Как правило, такие санатории специализируются на лечении дыхательных путей, поскольку при COVID-19 в большей степени страдают легкие. Также есть санатории, специализирующиеся на восстановлении сердечно-сосудистой системы», — сказал Ромашкин.

Такие санатории есть в Крыму, Алтайском крае и Кавказских Минеральных Водах. Эксперт посоветовал выбирать место отдыха и лечения поближе к дому. В период восстановления лучше находиться в том же климате, что и дома.

Ромашкин сообщил, что сутки пребывания в специализированном санатории среднего качества будут стоить не меньше трех-четырех тысяч рублей. В хорошем — от 4,5 тысяч.

«Минимальная продолжительность лечения — 14 дней. К сожалению, дешевле этого я бы не рекомендовал ехать, поскольку это будет означать не очень качественную медицину. Санаторий не может быть дешевле отеля», — заключил Ромашкин.

Врач-невролог Дмитрий Шубин и педиатр-иммунолог Андрей Продеус сообщили, что иммунитет переболевшего коронавирусом человек и привитого различается. У излечившихся он выше, чем у вакцинированных.