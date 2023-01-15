Здоровье 15 января 2023, 04:20 Инфекционист рассказал, какими будут следующие мутации коронавируса Инфекционист Тимаков: каждая следующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей РИА «Новости»

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Каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей. Об этом ТАСС сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Важнее, что при этом вирус не будет становиться более патогенным, то есть тяжесть заболевания усиливаться не будет, добавил эксперт.

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«Это эволюция вируса, ему не выгодно убивать своего хозяина», — считает Тимаков.

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Ранее в России зафиксировали первый случай подвида «омикрона» под названием «кракен». Заболел житель Пензенской области.

По словам врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко новый штамм не является чем-то опасным. Главное его отличие от других штаммов в том, что он очень заразен.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян быть аккуратнее и предупредила, что переболевшим другими формами коронавируса может не хватить приобретенного иммунитета при встрече с новым подвидом «омикрона».

При этом в России уже приступили к разработке вакцины против новых штаммов, в том числе от «кракена».