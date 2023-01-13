Общество 13 января 2023, 15:33 Геннадий Онищенко: ничем существенным «кракен» не грозит

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Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко в разговоре с «Общественной службой новостей» прокомментировал первый зафиксированный в стране случай заражения вариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен».

По словам медика, новый штамм омикрона не является чем-то опасным. Главное его отличие от других штаммов в том, что он очень заразен.

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«Ничем существенным „кракен“ нам не грозит, но будет более заразен, даст подскок числа заболевших. Слава Богу, он менее смертелен, чем даже ВА.5, который циркулировал в течение прошлого года», — сказал Онищенко.

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Врач подчеркнул, что бороться с новым штаммом необходимо, тем более, что сейчас только началась третья четверть обучения в школах. Со следующей недели, по его словам, следует ждать всплеска заболеваемости.