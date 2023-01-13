13 января 2023, 07:32
Центр Гамалеи приступил к разработке новых вакцин против коронавируса, в том числе «кракена»
Директор центра Гамалеи Гинцбург сообщил о разработке вакцины против новых штаммов COVID
В России приступили к разработке вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от «кракена». Об этом РИА «Новости» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и ХВВ.1.5 (кракен). Не знаю, как быстро вариант ХВВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал Гинцбург.
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Эксперты отмечают, что новый омикрон-штамм коронавируса «кракен», который пришел и в Россию, более заразный, но менее опасный.
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По словам профессора, доктора биологических наук Петра Чумакова, «кракен» — это очередной продукт эволюции «омикрона». Вирусолог объяснил, что его не стоит бояться, поскольку в результате мутации один вирус вытесняет другой, тем самым освобождает от тяжелых форм заболевания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что «кракен» не стал более тяжелым или более смертельным.
Медицина
Александр Гинцбург
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