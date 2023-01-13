Общество 13 января 2023, 07:32 Центр Гамалеи приступил к разработке новых вакцин против коронавируса, в том числе «кракена» Директор центра Гамалеи Гинцбург сообщил о разработке вакцины против новых штаммов COVID РИА «Новости»

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В России приступили к разработке вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от «кракена». Об этом РИА «Новости» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и ХВВ.1.5 (кракен). Не знаю, как быстро вариант ХВВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал Гинцбург.

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Эксперты отмечают, что новый омикрон-штамм коронавируса «кракен», который пришел и в Россию, более заразный, но менее опасный.

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По словам профессора, доктора биологических наук Петра Чумакова, «кракен» — это очередной продукт эволюции «омикрона». Вирусолог объяснил, что его не стоит бояться, поскольку в результате мутации один вирус вытесняет другой, тем самым освобождает от тяжелых форм заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что «кракен» не стал более тяжелым или более смертельным.