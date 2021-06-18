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    18 июня 2021, 15:27

    Индийский штамм коронавируса выявили у почти 90% заболевших в Москве

    Александр Блинов

    Новый индийский штамм коронавируса выявили у 89,3% заболевших ковидом в Москве, рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Индийский штамм коронавируса выявили у почти 90% заболевших в Москве

    Собянин заявил, что для защиты от мутировавшего патогена у человека должно быть вдвое больше антител, чем к оригинальному варианту вируса.

    «Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным. Это индийский штамм», — сказал мэр Москвы.

    Градоначальник подчеркнул, что этот вариант вируса оказался более агрессивным и заразным.

    «Для того чтобы противостоять человеку ему (индийскому штамма коронавируса — прим. ред.), его иммунный статус (количество антител) должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — отметил Собянин.

    Мэр констатировал, что Москва сейчас начинает заново проходить «историю с коронавирусом».

    За минувшие сутки в Москве выявили более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимальным показателем по приросту заболеваемости в столице с начала пандемии.

    Главный санитарный врач России Анна Попова накануне предупредила, что в стране все интенсивнее распространяется индийский штамм коронавируса.

    В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что все штаммы коронавируса соберут в единую базу данных.