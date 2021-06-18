Индийский штамм коронавируса выявили у почти 90% заболевших в Москве
Новый индийский штамм коронавируса выявили у 89,3% заболевших ковидом в Москве, рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом сообщило РИА «Новости».
Собянин заявил, что для защиты от мутировавшего патогена у человека должно быть вдвое больше антител, чем к оригинальному варианту вируса.
«Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным. Это индийский штамм», — сказал мэр Москвы.
Градоначальник подчеркнул, что этот вариант вируса оказался более агрессивным и заразным.
«Для того чтобы противостоять человеку ему (индийскому штамма коронавируса — прим. ред.), его иммунный статус (количество антител) должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — отметил Собянин.
Мэр констатировал, что Москва сейчас начинает заново проходить «историю с коронавирусом».
За минувшие сутки в Москве выявили более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимальным показателем по приросту заболеваемости в столице с начала пандемии.
Главный санитарный врач России Анна Попова накануне предупредила, что в стране все интенсивнее распространяется индийский штамм коронавируса.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что все штаммы коронавируса соберут в единую базу данных.