Роспотребнадзор соберет базу данных о мутациях коронавируса

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора соберет все штаммы коронавируса в единую базу данных.

Как говорится на сайте ведомства, она позволит ускорить работу с мутациями, потому что раньше информация о них была весьма неструктурированной и разрозненной.

«В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2​​​. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

База создана на платформе, включающей базу данных VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia), а также программное обеспечение, позволяющее объединить информацию о геномах вирусов, сортировать и анализировать их.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что нецелесообразно менять состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма. Проще держать высокие титры антител в организме — а для этого просто ревакцинироваться по необходимости.