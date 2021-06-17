Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что интенсивность распространения индийского штамма коронавируса в России увеличивается. Об этом она высказалась в интервью телеканалу «Россия-1».

«Самое интенсивное распространение сегодня — это индийского варианта. <…> Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России», — сказала она.

Регионы получили распоряжение от Роспотребнадзора усилить мониторинг за изменчивостью коронавируса и эпидемической ситуацией в целом и в случае необходимости ввести дополнительные меры профилактики.

Попова также в интервью высказалась об обязательной вакцинации россиян. Она подчеркнула, что речь только о тех людях, которые находятся в группах риска или имеющих постоянный контакт с другими людьми.