Число новых случаев ковида в России подскочило выше 17 тысяч. В Москве выявили максимум больных с начала пандемии

В России за сутки врачи выявили 17 262 новых случая заражения коронавирусом — это на 22,8% больше, чем вчера. За этот период выздоровели 10 954 человека, умерли — 453. Данными поделился оперштаб.

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 5 281 309 россиян, побороли болезнь — 4 850 659, погибли 128 445 пациентов. Всего в России сделали более 144,4 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве выявили максимум больных с начала пандемии — 9056, что на 46,2% больше, чем в четверг. Выздоровели 3784 человека, умерли 78 заразившихся — прирост составил почти 7%.

В Московской области коронавирус за минувшие 24 часа обнаружили у 1254 жителей — прирост составил 3,8%. За это время выписались из больниц 889 человек, скончались — 12, что на 9% больше, чем день назад. В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 429 677 ПЦР-тестов на коронавирус.

В Санкт-Петербурге врачи зафиксировали еще 970 зараженных, что на 2,5% больше, чем 17 июня. Выздоровели и выписались — 1455, погибли — 79, что на 29,5% больше, чем сутки назад.

В Чукотском автономном округе заразился только один человек, в Ненецком автономном округе — четыре.