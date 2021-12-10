Иммунолог назвал самую опасную мутацию коронавируса

Скрещивание коронавируса с ВИЧ является самой опасной мутацией. В этом случае вылечиться от заболевания будет нельзя, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы», — сказал медик Ura.ru.

Он пояснил, что после атаки T-лимфоцитов вирус сможет начать «выключать» иммунную систему. Если это произойдет, то человек уже не сможет вылечиться.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы штамма «омикрон». При заражении этим вариантом коронавируса человек испытывает слабость, головную боль, и снижение аппетита. Также начинается повышение температуры и кашель.

Как отмечал Болибок, слабость при «омикроне» связана с нарушением нейромышечной проводимости и тахикардией. В России пока зафиксировали только два случая заражения «омикроном». Оба заразившихся прилетели из ЮАР. Сейчас их заболевание протекает в легкой форме.