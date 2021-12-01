Иммунолог назвал причину усталости зараженных «омикрон»-штаммом

Одним из симптомов нового «омикрон»-штамма коронавируса называют чувство усталости. В разговоре с Lenta.ru врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, с чем связан этот симптом.

То, что ощущается как усталость, является мышечной слабостью, вызванной нарушением нейромышечной проводимости и тахикардией, считает врач.

«Можно сказать, что точка приложения у „омикрона“ — слизистые и нейромышечная проводимость. Часто не очень корректно говорят, что больной новым штаммом испытывает хроническую усталость. Это не совсем так, скорее это слабость именно мышечная», — пояснил Болибок.