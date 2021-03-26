Иммунитет к коронавирусу выработался почти у половины жителей Москвы

Около 44% жителей Москвы уже имеют иммунитет к коронавирусу, рассказала заместитель мэры столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Об этом она сообщила РИА «Новости».

В Москве систематически проводят замер уровня коллективного иммунитета. По словам Раковой, антитела G к коронавирусу уже выработались у 43-44% жителей мегаполиса.

«Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», — отметила заммэра Москвы.

В Москве первый укол от коронавируса сделали почти миллион человек. Из них около 800 тысяч москвичей уже получили вторую дозу, рассказала Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что в городе сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом. Вместе с тем градоначальник отметил, что в столице участились случаи заражений среди пожилых людей.

В Минздраве заявили, что все три российские вакцины от коронавируса, прошедшие регистрацию, одинаково эффективны. При этом две из них — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — одобрены для вакцинации людей старше 60 лет.