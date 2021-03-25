Пожилые москвичи стали чаще заражаться коронавирусом. Тем не мене сейчас эпидемическую обстановку можно назвать стабильной. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, больше стала среди пожилого населения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, последнее время пенсионерам с коронавирусом все чаще требуется госпитализация. Более того, у большинства из них нет противопоказаний для вакцинации, и она была бы для них спасением, отметил Собянин.

С 8 марта в столице отменена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет. Также московские власти разблокировали социальные карты для пенсионеров.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова ранее сообщила, что ежедневно в столице делают прививки от 10 до 15 тысяч человек. Многие проходят вакцинацию во временных пунктах, работающих в торговых центрах, например в ГУМе.