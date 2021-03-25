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    25 марта 2021, 15:24

    Пожилые москвичи стали чаще заражаться коронавирусом — Собянин

    Анастасия Калинина

    Пожилые москвичи стали чаще заражаться коронавирусом. Тем не мене сейчас эпидемическую обстановку можно назвать стабильной. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

    Пожилые москвичи стали чаще заражаться коронавирусом — Собянин

    «Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, больше стала среди пожилого населения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

    По его словам, последнее время пенсионерам с коронавирусом все чаще требуется госпитализация. Более того, у большинства из них нет противопоказаний для вакцинации, и она была бы для них спасением, отметил Собянин.

    С 8 марта в столице отменена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет. Также московские власти разблокировали социальные карты для пенсионеров.

    Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова ранее сообщила, что ежедневно в столице делают прививки от 10 до 15 тысяч человек. Многие проходят вакцинацию во временных пунктах, работающих в торговых центрах, например в ГУМе.