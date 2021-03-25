Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны. Ждать какого-то определенного препарата не стоит, заявил замглавы Минздрава РФ Павел Пугачев. Об этом сообщил ТАСС.

«Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал замминистра здравоохранения, выступая на круглом столе по теме реабилитации после ковида.

В России сейчас зарегистрированы три вакцины против коронавируса — это «Спутник V», созданный Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и препарат «Ковивак», разработанный Центром имени Чумакова РАН. Для людей старше 60 лет одобрены только «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», обе вакцины включают два компонента. Второй укол после «Спутника V» нужно делать спустя три недели, а «ЭпиВакКороны» — через две-три недели.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» показали ее безопасность и эффективность для профилактики коронавируса.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ранее назвали предельную отпускную стоимость вакцины «КовиВак».