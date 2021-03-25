В Москве прививку от коронавируса сделали уже около миллиона человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что это абсолютно безопасная и хорошей эффективности вакцина. Никаких проблем», — сказал мэр Москвы.

Собянин ранее сообщил, что в российской столице сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом. Многие москвичи обезопасили себя, так как прошли вакцинацию, отметил градоначальник. Об этом писала «Газета.ru».

Вместе с тем Собянин обратил внимание, что в Москве растет число заболевших COVID-19 среди пожилых людей, сообщало Ura.ru.

За минувшие сутки в Москве выявили 1787 новых случаев заражения коронавирусом. В целом за весь период пандемии в столице зафиксировали 1 017 309 случаев инфекции.

В Минздраве РФ ранее сообщили, что все российские вакцины, получившие регистрацию, одинаково эффективны. Речь идет о трех вакцинах: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Замминистра здравоохранения Павел Пугачев заверил, что любой из них «можно смело вакцинироваться».