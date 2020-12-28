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    28 декабря 2020, 16:47

    Голикова заявила, что Россия не скрывает данные по смертности от ковида «ни на одну единичку»

    Екатерина Шамина

    Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не скрывала реальные цифры смертности от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС.
    Голикова заявила, что Россия не скрывает данные по смертности от ковида «ни на одну единичку»

    «Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности», — сообщила она.

    Вице-премьер отметила, что Россия с самого начала публиковала реальные данные не только по смертности от COVID-19, но и по общей смертности в стране.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса закончится к весне 2021 года. Именно массовая вакцинация поможет в борьбе с пандемией. Также она сообщила, что в России установили нулевого пациента, первый заболевший был зафиксирован 1 марта 2020 года, через 17 дней количество зараженных коронавирусом достигло ста человек.

    В России 28 декабря зарегистрировано 27 787 случаев заражения коронавирусом. Умерли 487 пациентов, согласно данным оперштаба. Второй день подряд количество новых случаев COVID-19 сокращается.