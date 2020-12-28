Голикова заявила, что Россия не скрывает данные по смертности от ковида «ни на одну единичку»

«Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности», — сообщила она.

Вице-премьер отметила, что Россия с самого начала публиковала реальные данные не только по смертности от COVID-19, но и по общей смертности в стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса закончится к весне 2021 года. Именно массовая вакцинация поможет в борьбе с пандемией. Также она сообщила, что в России установили нулевого пациента, первый заболевший был зафиксирован 1 марта 2020 года, через 17 дней количество зараженных коронавирусом достигло ста человек.

В России 28 декабря зарегистрировано 27 787 случаев заражения коронавирусом. Умерли 487 пациентов, согласно данным оперштаба. Второй день подряд количество новых случаев COVID-19 сокращается.