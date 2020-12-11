Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается напряженной. Масштабная вакцинация поможет держать ее под контролем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу также обратить внимание, что эпидемическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой. Вакцинация, как способ противодействия развитию этой инфекции, позволит нам держать ситуацию под контролем», — приводит РИА «Новости» слова Поповой на совещании у главы Кабмина с производителями вакцины от коронавируса.

Она сообщила, что вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» уже поступила в гражданский оборот. Пострегистрационные испытания препарата продолжаются. В тестировании принимают участие три тысячи добровольцев. В их числе люди старше 60 лет.

11 декабря международная фармацевтическая компания AstraZeneca договорилась с Центром имени Гамалеи о совместных клинических испытаниях комбинации собственных вакцин от коронавируса. Ученые предполагают, что сочетание препаратов может дать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ организма.