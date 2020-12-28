Второй день подряд в России зафиксировали снижение числа новых случаев коронавируса

Еще 27 787 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в 84 российских регионах за последние сутки. Число людей с подтвержденным COVID-19 уменьшается уже второй день подряд.

У 13,5% болезнь протекает бессимптомно. За последние 24 часа полностью выздоровели 20 480 человек, 487 больных умерли.

Больше всего случаев по-прежнему в Москве (+6253), Санкт-Петербурге (+3748) и Подмосковье (+1606). Сутки назад в стране зафиксировали 28 284 новых случаев, а 26 декабря — 29 258.

За все время пандемии в России COVID-19 подтвердился у 3 078 035 человек. Вылечились более 2,4 миллиона, жертвами болезни стали 55 265 россиян.

В Московской области с начала пандемии провели 4 907 015 лабораторных исследований на коронавирус. Тесты можно сделать как в государственных, так и в частных клиниках региона. Об этом сообщило подмосковное управление Роспотребнадзора.

Врач-инфекционист Николай Малышев утверждает, что во время новогодних праздников в Москве произойдет снижение заболеваемости. После возвращения к работе «сильного роста не будет». Это связано с тем, что массовых мероприятий в российской столице во время каникул не планируется.

Мир обеспокоен появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. В связи с этим многие страны, в том числе и Россия, временно закрыли с Соединенном Королевством авиасообщение. Новый штамм уже добрался до Швеции, Южной Кореи и некоторых других государств.