Глава Роспотребнадзора заявила, что пандемия коронавируса закончится к весне 2021 года

«Ну, это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше», — сообщила Попова.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, по информации ТАСС, отметил, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но циркуляция вируса может сохранится.

Ранее в «Векторе» рассказали об эффективности отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила «Газета.ru». Исследования, по словам директора центра Рината Максютова, на лабораторных животных показали, что надежная защита формируется на шесть месяцев после прививки.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает стойкий иммунитет у привитых людей минимум на два года, заявлял ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Вакцину, по его словам, удалось создать быстро благодаря предыдущим наработкам центра, пишет ИА Nation News. В основу легли разработки препарата от лихорадки Эбола, которые проводились более 20 лет.