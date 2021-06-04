Глава РФПИ заявил об англосаксонском влиянии в решениях ВОЗ по вакцинам

Больше стран должно быть задействовано при обеспечении доступа к вакцинам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В марте организация подала заявку на участие в программе COVAX.

Программа принадлежит Всемирной организации здравоохранения. Ее работу координирует Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Дмитриев во время интервью с РБК отметил, что ее работу формируют англосаксонские страны, что приводит «к англосаксонскому крену в принимаемых решениях».

«Необходимо, чтобы руководство такими программами осуществлялось более репрезентативно. В управляющих органах этих программ должны участвовать представители и других государств», — сказал Дмитриев.

В программе COVAX задействованы 190 стран и экономических систем. Страны с высоким уровнем жизни оплачивают вакцины для государств, которые не могут себе этого позволить. К концу 2021 года по этой программе должно быть распределено около двух миллиардов доз препарата от коронавируса.

Среди российских соседей в программе участвуют Украина, Азербайджан, Молдавия и Грузия.