Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый», — приводит ТАСС слова руководителя организации.

По словам Гебрейесуса, для победы над коронавирусом мировое сообщество должно применять комбинацию мер, одна из которых — это вакцинация. Он назвал механизм COVAX, через который страны могут делиться препаратами, самым быстрым путем к обеспечению равноправной вакцинации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с марта прошлого года в мире выявили более 160 случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умерли 3 347 183 человека. В России эпидемическая ситуация начала налаживаться в январе. В стране пятый месяц идет масштабная вакцинация. Премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме заявил, что прививку уже сделали более 24 миллионов жителей РФ.