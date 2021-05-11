Генсек ООН посчитал большой ошибкой «вакцинный национализм»

Некоторые страны до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. При этом в более обеспеченных государствах, которые начали вакцинацию, присутствует «вакцинный национализм». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посчитал такое положение вещей неправильным.

«Вакцинный национализм — это большая ошибка. В целом мы видим огромный разрыв между вакцинацией в странах развивающегося мира по сравнению с развитыми странами», — сказал Гутерриш. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил о международной инициативе COVAX, главная цель которой — распространение вакцин в развивающихся странах. По его словам, этому механизму сегодня недостает порядка 22 миллиардов долларов. Также существуют проблемы с поставками из-за ограничений на экспорт со стороны различных стран.

Россия в августе 2020 года первой в мире зарегистрировала препарат от коронавируса «Спутник V». Его разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцину уже купили 64 страны. Однако западноевропейские государства и Штаты не приобретали российскую вакцину.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине. По его словам, Еврокомиссия знает, что у России «также есть сложности с производством этой вакцины».

Президент Владимир Путин ответил, что РФ не навязывает никому свои вакцины. Он подчеркнул, что такие высказывания представителей ЕС заставляют задуматься, что чиновники из Европы переживают за интересы отдельных компаний, а не жителей.