Байден: 40% мировых лидеров попросили у США вакцины от коронавируса

США получили запрос на американские вакцины от коронавируса от 40% мировых лидеров. Президент страны Джо Байден пообещал, что препаратов будет достаточно для каждого гражданина Соединенных Штатов.

Байден рассказал о просьбах глав иностранных государств во время беседы с американскими губернаторами. Ее трансляцию вел Белый дом в Twitter.

«Мне буквально позвонили и попросили [направить вакцины] 40% мировых лидеров», — подчеркнул президент США.

Говоря о проблемах вакцинации в стране, Байден подчеркнул, что «вакцин будет достаточно для каждого американца».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее обратил внимание на тот факт, что некоторые государства пока не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. В более обеспеченных странах, добавил он, присутствует «вакцинный национализм».

Международной инициативе COVAX, которая ставит главной целью распространение препаратов в развивающихся странах, недостает около 22 миллиардов долларов. Гутерриш указал и на проблемы с поставками, возникающие из-за ограничений на экспорт.