Гинцбург рассказал, когда завершат испытания назальной вакцины от ковида

Испытания назальной вакцины от COVID-19 завершат в течение 2-2,5 месяца. Если все пройдет хорошо, Минздрав ее зарегистрирует, отметил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова привело РИА «Новости».

Не исключено, что благодаря назальной вакцине интервал для ревакцинации получится увеличить, уточнил ТАСС.

Препарат, заявлял ранее Гинцбург, способен защитить от заражения «омикроном». Традиционная вакцина «Спутник V» предотвращает тяжелое течение заболевания, но не может уберечь от инфицирования новым штаммом коронавируса.

Накануне в Центре имени Гамалеи заявили, что готовы подать документы для получения разрешений на исследования новых платформ для вакцин против SARS-CoV-2.

В России за минувшие сутки подтвердили 124 070 новых случаев коронавируса.