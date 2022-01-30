Центр Гамалеи заявил о готовности к испытаниям новый вакцин от коронавируса

Документы для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса готов подать в Минздрав РФ Центр имени Гамалеи. Об этом ТАСС сообщил его директор Александр Гинцбург.

По словам ученого, для защиты от следующих возможных мутаций, специалисты Центра готовят новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты сразу к нескольким вариантам коронавируса.

«Сейчас уже начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний», — добавил Гинцбург.

Заместитель директоа Центра имени Гамалеи Денис Логунов в своб очередь сообщал о том, что ученые не исключают варианта создания поливалентной вакцины против коронавирусной инфекции на основе нескольких штаммов сируса одновременно. В частности, речь шла о штаммах «дельта» и «омикрон».

Ранее Гинцбург заявлял о том, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от заражения штаммом «омикрон». По словам ученого, традиционная вакцина «Спутник V» защитить от заражения «омикроном» не может, однако она способна уберечь от тяжелого течения заболевания.