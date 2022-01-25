Гинцбург пообещал, что назальная вакцина защитит от инфицирования «омикроном»

Назальная вакцина от коронавируса способна защитить от заражения штаммом «омикрон». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Традиционный «Спутник V» такую защиту обеспечить не может.

«Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном» но и возможности инфицирования и заражения», — сказал он.

По словам Гинцбурга, традиционная вакцина «Спутник V» защитить от заражения «омикроном» не может, однако она способна уберечь от тяжелого течения заболевания.

В России 25 января зафиксировали новые рекорды заболеваемости. За сутки в стране выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России заразились 11 241 109 человек, выздоровели — 10 071 740, умерли — 327 448.

При этом врачи назвали новые «скрытые» признаки штамма «омикрон». По данным медиков, заболевание вызывает множество проявлений, часть из которых может неверно указать на другие болезни. Самое распространенное из них — усталость. Среди других скрытых признаков часто встречаются боль в мышцах и ломота в теле, а также потеря аппетита.