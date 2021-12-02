Гинцбург рассказал, какие вакцины можно сочетать друг с другом

Препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно сочетать друг с другом. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это безвредно для здоровья.

Препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно сочетать друг с другом. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это безвредно для здоровья.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Ранее Гинцбург объяснял, что новая назальная вакцина защитит не только тех, кто привит препаратом «Спутник V». Он предположил, что ее действие распространится также на всех прошедших иммунизацию любыми вакцинами, после которых у них появились нужные антитела.

Также специалист утверждал, что никаких побочных действий у состава не выявили — она полностью безопасна. Эту форму вакцины уже опробовал на себе российский президент Владимир Путин, который с помощью назального средства прошел ревакцинацию от коронавируса по показаниям врачей.

После проведенной процедуры глава страны описал свои ощущения. По его словам, он совсем ничего не почувствовал. Минздрав одобрил исследования данного средства в клинике в октябре 2021 года.