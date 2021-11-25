Гинцбург указал на отсутствие побочных эффектов у назальной вакцины против коронавируса

Специалисты не выявили каких-либо побочных явлений после применения назальной вакцины против SARS-CoV-2. Тем не менее эффективность препарата еще предстоит проверить.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины ТАСС.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять», — подчеркнул он.

Как и любой препарат, добавил Гинцбург, для аллергиков вакцина может быть опасна только в стадии обострения заболевания.

«Когда обострения нет — пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет», — пояснил глава НИЦ имени Гамалеи.

Вторая фаза клинических исследований назальной вакцины от коронавируса в центре стартовала в октябре — после выдачи Минздравом необходимого разрешения. Гинцбург заметил, что препарат дополнит обычную прививку, обеспечив еще один барьер на пути инфекции.

Назальный препарат лично испытал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сделал это в рамках рекомендованной врачами повторной вакцинации. Российский лидер ревакцинировался «Спутником Лайт».