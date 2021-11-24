Путин испытал назальную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин сказал, что испытал назальную вакцину от коронавируса. Ее распыляют из шприца в порошковой форме.

«Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (врач — прим. ред.) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет „три“, пшикнул с одной стороны, с другой стороны, 15 минут я потом посидел — и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего», — рассказал российский лидер на совещании с правительством.

Путин отметил, что испытал назальную прививку от коронавируса в рамках повторной вакцинации, которую ему рекомендовали сделать врачи. До этого президент ревакцинировался «Спутником Лайт».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у назальной вакцины от SARS-CoV-2 нет побочных эффектов. По словам ученого, препарат начали испытывать в середине октября, после того как Минздрав одобрил проведение клинических исследований.