Назальная вакцина от коронавируса, которую создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна защитить не только тех людей, которые прошли иммунизацию препаратом «Спутник V». Об этом директор центра Александр Гинцбург заявил РИА «Новости».

«Наверняка будет [защищать], если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — предположил он в ответ на такой вопрос.

Ранее Гинцбург рассказывал, что у назальной вакцины от коронавируса ученые не выявили никаких побочных действий. Такую форму препарата испытал на себе президент России Владимир Путин. С помощью специального порошка он прошел ревакцинацию по показанию врачей. После процедуры президент описал свои ощущения, поделившись на совещании с правительством тем, что ничего не почувствовал. Минздрав одобрил клинические испытания назального препарата в середине октября.