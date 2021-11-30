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    30 ноября 2021, 05:23

    Назальная вакцина защитит привитых не только «Спутником V» — Гинцбург

    Директор центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса защитит привитых не только «Спутником V»

    Екатерина Боснак

    Назальная вакцина от коронавируса, которую создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна защитить не только тех людей, которые прошли иммунизацию препаратом «Спутник V». Об этом директор центра Александр Гинцбург заявил РИА «Новости».

    Назальная вакцина защитит привитых не только «Спутником V» — Гинцбург

    «Наверняка будет [защищать], если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — предположил он в ответ на такой вопрос.

    Ранее Гинцбург рассказывал, что у назальной вакцины от коронавируса ученые не выявили никаких побочных действий. Такую форму препарата испытал на себе президент России Владимир Путин. С помощью специального порошка он прошел ревакцинацию по показанию врачей. После процедуры президент описал свои ощущения, поделившись на совещании с правительством тем, что ничего не почувствовал. Минздрав одобрил клинические испытания назального препарата в середине октября.