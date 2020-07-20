Еще 17 пациентов скончались за сутки в Москве от COVID-19

В Москве за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 17 пациентов. Об этом сообщил оперштаб.

Всего с начала эпидемии от вируса погибли 4331 человек. Днем ранее от заболевания скончались 15 пациентов.

Всего в России выявлено 777 486 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели — 553 602 человека. Не смогли побороть инфекцию 12 427 пациента.

В стране уже провели больше 25 миллионов тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. На днях российские изобретатели закончили тестировать приборы для выявления коронавируса в воздухе. Они в постоянном режиме анализируют воздух в помещении и передают данные на компьютер.