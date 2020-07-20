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    20 июля 2020, 09:59

    Число проведенных тестов на COVID-19 в России перевалило за 25 миллионов

    Александра Ломейко

    В России провели уже свыше 25 миллионов тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки специалисты сделали 259 тысяч анализов на коронавирус.
    Число проведенных тестов на COVID-19 в России перевалило за 25 миллионов

    Общее число проведенных исследований превысило 25,2 миллиона, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Медики наблюдают за состоянием 272 681 россиянина. У этих пациентов COVID-19 пока не подтвержден.

    Итальянские ученые рекомендуют для борьбы с коронавирусом использовать ультрафиолет. Его действие против инфекции уже изучено. Проделанная научная работа показала, что даже малая доза УФ-излучения может за несколько секунд деактивировать вирус.

    Тем временем Минобороны РФ заявило о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Участников исследования уже выписали из больницы. У каждого из них выработался иммунитет к инфекции.

    Роспотребнадзор намерен выяснить, как идет распространение коронавируса среди ВИЧ-инфицированных и как пандемия повлияла на оказанием им медицинской помощи.