Число проведенных тестов на COVID-19 в России перевалило за 25 миллионов

В России провели уже свыше 25 миллионов тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки специалисты сделали 259 тысяч анализов на коронавирус.

Общее число проведенных исследований превысило 25,2 миллиона, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Медики наблюдают за состоянием 272 681 россиянина. У этих пациентов COVID-19 пока не подтвержден.

Итальянские ученые рекомендуют для борьбы с коронавирусом использовать ультрафиолет. Его действие против инфекции уже изучено. Проделанная научная работа показала, что даже малая доза УФ-излучения может за несколько секунд деактивировать вирус.

Тем временем Минобороны РФ заявило о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Участников исследования уже выписали из больницы. У каждого из них выработался иммунитет к инфекции.

Роспотребнадзор намерен выяснить, как идет распространение коронавируса среди ВИЧ-инфицированных и как пандемия повлияла на оказанием им медицинской помощи.